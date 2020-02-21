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В суровых условиях Арктики: «Эстафету Победы» приняли пограничники земли Франца-Иосифа

Ирина Егорова
Елена Сивонен
04:31 21.02.2020
Акция проводится ежегодно, но на архипелаг символ привозится только в юбилейные даты. Конечной точкой эстафеты станет Александровский сад в Москве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Память о Великой Победе стараются сохранить даже на краю света. Пограничники земли Франца-Иосифа приняли участие в «Эстафете Победы». Вообще она проводится ежегодно, но военнослужащие на архипелаге поддерживают акцию только в юбилейные даты.

На самой северной территории России и мира, там, где царит Полярная ночь, а вокруг все во льдах и снегах, в климатической зоне арктических пустынь несут службу военные. При температуре воздуха - 26 градусов и небольшом ветре солдатам тепло. Пограничники говорят, что здесь бывает и -50 .

 «Психологически очень тяжело понимать, что завтра, когда ты проснешься, солнце не встанет. Или наоборот, что завтра оно не зайдет», - рассказал о непростых условиях военной службы сотрудник ПУ ФСБ России по Западному арктическому району Александр Кириленко.

В год, когда вся страна отмечает 75-летие Великой Победы, арктические пограничники подключись к эстафете передачи символа.

«Эстафетной группе вдоль линии государственной границы вперед!» - звучит команда.

С острова Александры архипелага Земля Франца-Иосифа символ пойдет дальше по маршруту: его уже ждут на Чукотке, затем на Камчатке. В конечную точку маршрута символ, изготовленный погранслужбой ФСБ, прибудет 28 мая в Александровский сад к Могиле Неизвестного Солдата.

«Эстафета Победы» стартовала в начале февраля в Бресте и в Мурманске. Один из ее символов передадут на хранение в Музей Победы на Поклонной горе, второй - в Центральный пограничный музей ФСБ России. На приграничной территории каждой страны-участницы подготовлены специальные эстафетные группы, которые составляют представители пограничного ведомства, ветеранских организаций и других общественных объединений, члены военно-патриотических клубов.

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