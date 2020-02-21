«Обесчеловечивание»: Захарова прокомментировали «карантинные» беспорядки на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на беспорядки, произошедшие на территории украинского санаторного комплекса в Новых Санжарах. Захарова назвала протесты жителей поселка против размещение на карантин их сограждан, эвакуированных из Уханя, чудовищное обесчеловечиванием гражданского общества.

«У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ? Это же чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления», — высказалась Захарова на своей странице в Facebook.

Дипломат отметила, что организаторам митинга стоит задуматься, действительно ли именно китайская угроза должна пугать планету. Также Захарова подчеркнула важность понимания гражданского общества как гармоничных отношений общества, государства и личности и «взаимоучет их интересов».

«Обеспечение прав человека - это не возможность закидывать административные здания коктейлями Молотова и жечь покрышки на улицах городов, это не вечная забастовка всех против всех», - написала она в посте.

Представитель МИДа подметила символичность того, что беспорядки в поселке Полтавской области совпали с годовщиной майданских событий.

Волнения, связанные с карантином эвакуированных из эпицентра коронавируса граждан начались вчерашним вечером, 20 февраля. Для проведения карантина было выбрано медучреждение в поселке Новые Санжары на Украине. Местные жители выразили свое недовольство размещением карантинной зоны и устроили протест.