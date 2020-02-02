Помпео заявил о поддержке Казахстана в свободном выборе деловых партнеров
По мнению госсекретаря США, сотрудничество с американскими компаниями выгодно для любой страны.
© Фото: Secretary Pompeo, Twitter
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США поддерживают Казахстан в свободном выборе деловых партнеров. При этом, по его мнению, сотрудничество с американскими компаниями выгодно для любой страны.
«Эти очень хорошие сделки создают рабочие места, прозрачность контактов», - сказал Помпео в ходе заявления для прессы после переговоров с главой МИД Казахстана.
Ранее сообщалось, что Помпео прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан для встречи с первыми лицами государства, в ходе которых стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества. В Казахстан Помпео прибыл из Белоруссии, а до нее посещал Украину.