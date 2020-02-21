Работа волк: названы причины, по которым россияне трудятся сверхурочно

Большинству россиян приходится работать сверхурочно, при этом 80% не получает за это никаких доплат, передают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса управления бизнесом. Более половины опрошенных задерживаются на работе несколько раз в неделю, 20% - ежедневно.

В среднем перерабатывать приходится два часа в день. Что касается причин задержек на работе, то были названы следующие: 70% сотрудников не удается вовремя решить все поставленные руководством задачи в течение дня, 25% просто любят свою работу. Некоторые отмечают, что вечером комфортнее или продуктивнее работать, а 13% таким образом пережидают пробки.

По мнению участников, избавиться от лишних трудовых задач можно благодаря новым технологиям. Также 47% сотрудников посоветовала начальникам лучше следить за количеством задач в течение дня, расширять штат и устраивать на работу больше сотрудников. А в случае вынужденных переработок работники отметили, что неплохо было бы премировать их.