Песков прокомментировал отставку главы Чувашии

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал заявление по теме отставки главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева. По словам представителя Кремля, бывший глава республики, пожелав пошутить над работником МЧС, пренебрег одним из главных правил поведения.

«Мы действительно видели не очень красивые, а точнее совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое», - заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам пресс-секретаря, именно подобным отношением к вопросу и объясняется решение об отставке Игнатьева, принятое президентом.

Напомним, поводом для снятия Игнатьева с должности главы Чувашии стал инцидент с сотрудником МЧС, которому он отдал ключи от новых пожарных машин, подняв их так высоко, что тому пришлось подпрыгивать.