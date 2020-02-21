От профилактики онкологии до похудения: врач назвал уникальные свойства гречки

Об уникальных свойствах гречневой крупы, богатой клетчаткой, белками и полезными углеводами, уже давно ведутся разговоры. Диетологи и гастроэнтерологи всячески рекомендуют гречку для частого употребления. Этот продукт крайне полезен для здоровья человека и популярен в диетах, направленных на похудение.

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал в интервью радио Sputnik, что гречка, как бы люди не относились к ее вкусу, становится все более необходимой частью рациона питания.

Ее главное свойство состоит в способствовании очищению кишечника от продуктов обмена и распада, которые накапливаются от питания продуктами низкого качества.

Большое количество клетчатки в крупе и является главным инструментом очищении организма, которое является совершенно необходимым. Продукты распада в кишечнике способны вызвать онкологическое заболевание.

Онкология толстого кишечника занимает 2-3 в большинстве стран мира по распространенности, и ее профилактика очень важна для заботы о будущем здоровье.

«Профилактика онкологии толстого кишечника – это, в первую очередь, употребление в пищу клетчатки. Она всасывает продукты распада и удаляет их из кишечника» - указывает врач.

Также гречка является полезной при похудении, так как, на фоне средней калорийности, вызывает длительное чувство сытости. Число же полезных веществ, входящих в ее состав, делает крупу секретом долголетия.