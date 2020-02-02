В Росгвардии рассказали подробности нападения на патрульного в Москве

В Росгвардии рассказали о подробностях нападения на патрульного в Москве.

В ведомстве сообщили, что во время патрулирования Фрунзенской набережной сотрудники Росгвардии заметили двух мужчин, идущих по улице. Как только те также заметили патрульный автомобиль, то попытались скрыться в ближайшем подъезде, что им не удалось. Во время проверки документов один из мужчин нанес патрульному удар в лицо, а позже росгвардейцы обнаружили у него порошкообразное предположительно наркотическое средство. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении профессионального боксера Георгия Кушиташвили по статье о применении насилия в отношении представителя власти. В Федерации бокса России после случившегося будет проведено разбирательство с участием спортсмена.