Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Так, четыре года назад показатели составляли 25,8% от конечной стоимости, и с каждым последующим цифра падала, следует из информации DSM Group, передают «Известия».

Одной из причин изменения наценок может служить конкуренция между продавцами.

«Основной вид конкуренции для аптек - ценовая», - рассказала изданию исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.

По ее словам, несколько лет пункты продажи лекарств работали на минимальных наценках, получая таким образом больший объем продаж, и, соответственно, бонусы от производителей.

«В 2019-м, когда спрос начал падать, эти бонусы уменьшились и были компенсированы увеличением наценок», - объяснила специалист.

Поэтому, на поверхность выплывает и вторая причина - падение спроса на лекарства. Действительно, в 2019 году россияне приобрели лекарств на сумму 5,1 миллиарда рублей, что почти на два процента меньше, чем в 2018 году.

Однако если сравнивать наценки на лекарства с одеждой или парфюмерией, то в рознице они могут продаваться по цене в разы больше закупочной.

«Население наиболее болезненно реагирует на повышение цен именно на фармрынке. Наш социум стареет, и среднестатистический гражданин ходит в аптеку всё чаще, а доходы его с выходом на пенсию снижаются», - объясняет член совета Гильдии маркетологов Николас Коро.

По его мнению, на фоне эпидемии коронавируса и скандалами с завышением цен на маски не скажутся на наценках в текущем году. К тому же Министерство здравоохранения Российской Федерации пригрозило привлечь к ответственности владельцев аптек, которые завышают цены на противовирусные препараты. Владимир Путин пригрозил закрыть такие недобросовестные аптеки.

Поэтому эксперты надеются, что роста наценок в следующем году ожидать не стоит - они останутся на уровне 24%.