Ученые обнаружили странные движения газовых облаков в центре Млечного Пути

В центральной области галактики Млечный Путь были обнаружены необычные движения газовых облаков. Открытие, сделанное японскими учеными, может свидетельствовать о присутствии там черной дыры промежуточного класса, о реальности которых до сих пор ведутся споры.

Результаты научного исследования были переданы в журнал The Astrophysical Journal, и предварительно опубликованы на портале arXiv.

Астрофизики, наблюдающие за перемещениями газа в центре нашей галактики, заметили вращение облаков вокруг некоего объекта, масса которого в десять тысяч раз превышает массу Солнца. Сам объект увидеть не удалось.

По предположению японских специалистом этим объектом в центре вращения газа является черная дыра специфического типа - а именно, принадлежащая к промежуточному классу.

Науке известно о существовании множества черных дыр с небольшой массой, не превышающей 100 солнечных масс. Также астрофизика располагает большим количеством о сверхмассивных черных дырах. Размер подобных Астрономических объектов условно начинается со 100 масс Солнца, но может быть больше размера центральной звезды нашей системы в тысячи и в десятки тысяч раз.

Промежуточными ученые назвали черные дыры с массой от 1000 до 100 тысяч Солнц. Их существование пока не имеет ни одного достоверного доказательства и вызывает сомнения у ученых.

Объект внутри вращения газовых облаков , открытый японскими астрофизиками, является пятым по счету объектом, который назвали предположительной промежуточной черной дырой в галактическом центре.