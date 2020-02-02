Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Вопиющая безответственность»: мэр Новосибирска пообещал наказать виновных в обрушении крыши в кафе

Иван Линдеманн
12:50 02.02.2020
По словам главы города, это здание не было предназначено для проведения вечеринок.
© Видео: МЧС РФ © Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Обрушение кровли в кафе в Новосибирске является результатом вопиющей безответственности. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть. Он отметил, что здание не предназначалось для проведения вечеринок. Также глава города пообещал наказать виновных.

«Необходимо принять все меры, чтобы избежать повторения таких случаев. Для нас это также печальный урок организации работы с молодежью», - сказал Локоть.

Он потребовал от организаций и предприятий из-за введенного в связи с выпавшим снегом режима ЧС принять все необходимые меры безопасности.

Кроме того, мэр выразил соболезнования родным и близким пострадавших, а также родственникам погибшей девушки. Локоть обещал оказать им поддержку.

Трагедия в кафе Новосибирска произошла в ночь на 2 февраля. Во время проведения вечеринки на посетителей рухнула крыша. По предварительной версии, это произошло из-за большого количества снега. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.02.2020, 11:45
В годовщину победы под Сталинградом на Мамаевом кургане прогремел «выстрел памяти»
Дата02.02.2020, 11:45
В годовщину победы под Сталинградом на Мамаевом кургане прогремел «выстрел памяти»
Дата01.02.2020, 07:23
Овечкин стал восьмым в рейтинге лучших снайперов в истории NHL
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата31.01.2020, 11:20
Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут модернизировать
Дата31.01.2020, 17:56
Минобороны будет противодействовать фальсификации истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:50 В стране и мире
Видео
«Вопиющая безответственность»: мэр Новосибирска пообещал наказать виновных в обрушении крыши в кафе
12:25 В стране и мире
Видео
Пожар в «Лениздате» в Санкт-Петербурге локализован
12:17 В стране и мире
Видео
Названо число россиян, готовых эвакуироваться из зараженной провинции Хубэй
11:45 В стране и мире
Видео
Непроглядная тьма и порывистый ветер: как российские снайперы устанавливали мировой рекорд
11:45 В стране и мире
Видео
В годовщину победы под Сталинградом на Мамаевом кургане прогремел «выстрел памяти»
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученый рассказал, почему не стоит бояться магнитных бурь
Кардиолог развеял популярные мифы о фитнес-браслетах
Квантовая глупость: ученые назвали неожиданную причину совершения людьми ошибок
Заварили чай: озвучена очередная версия гибели группы Дятлова
Менеджер МакSим сообщила об уходе певицы со сцены
«Мы объявим»: менеджер Панайотова анонсировала участие исполнителя в «Евровидении»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.