«Вопиющая безответственность»: мэр Новосибирска пообещал наказать виновных в обрушении крыши в кафе

Обрушение кровли в кафе в Новосибирске является результатом вопиющей безответственности. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть. Он отметил, что здание не предназначалось для проведения вечеринок. Также глава города пообещал наказать виновных.

«Необходимо принять все меры, чтобы избежать повторения таких случаев. Для нас это также печальный урок организации работы с молодежью», - сказал Локоть.

Он потребовал от организаций и предприятий из-за введенного в связи с выпавшим снегом режима ЧС принять все необходимые меры безопасности.

Кроме того, мэр выразил соболезнования родным и близким пострадавших, а также родственникам погибшей девушки. Локоть обещал оказать им поддержку.

Трагедия в кафе Новосибирска произошла в ночь на 2 февраля. Во время проведения вечеринки на посетителей рухнула крыша. По предварительной версии, это произошло из-за большого количества снега. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.