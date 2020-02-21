Правительство Украины предупредило граждан о снижении пенсий

Правительство Украины предупредило своих граждан об ожидающемся снижении пенсионного обеспечения. Об этом сообщила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

По словам Ненюченко, которые приводит пресс-служба Министерства социальной политики, сумма пенсии 82,7% украинских граждан не превышает 4 000 гривен (около 10 500 рублей), что ниже прожиточного минимума. замминистра назвала это «ключевой проблемой, которая требует решения».

Ненюченко объясняет ситуацию высоким процентом теневой занятости населения и ограниченными ресурсами солидарной пенсионной системы. По ее словам, только 5% работающих граждан Украины участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Вся эта совокупность факторов в ожидаемом будущем с большой вероятностью приведет к снижению пенсий.