«Позорище»: эвакуированные из Китая украинцы оценили «теплый» прием на Родине

Эвакуированные из китайского Уханя украинцы рассказали о своих впечатлениях от протестов, которыми их встретили соотечественники после возвращения на Родину.

«Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло», - написала Ольга Новик в Instagram.

Александр Махов написал в Facebook, что «весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов».

«Бортпроводник, пилоты и медики – все добровольцы, полетели забирать своих. Потому что Украина своих не кидает. Позорище», - сообщил он.

Многие отмечают, что к вернувшимся относятся словно к «прокаженным».

Украина ранее эвакуировала своих граждан из эпицентра вспышки коронавируса - китайского города Уханя. В Харьков 20 февраля 73 человека, 45 украинских граждан и 28 иностранцев были направлены в санаторий в Новых Санжарах в Полтавской области для прохождения карантина. Однако местные жители выступили против прибытия в регион эвакуированных. Из-за страха заразиться коронавирусной инфекции они «тепло и гостеприимно» встретили своих соотечественников: перекрывали подступы к месту прохождения карантина, жгли покрышки, забрасывали камнями автобусы с вернувшимися, возводили огненные баррикады при въезде в санаторий.

Для оказания противодействия прибыли бойцы Нацгвардии в полной экипировке и БТР. Местные жители также грозят сжечь учреждение, в котором будут размещаться люди.

Украинские власти осудили протесты против эвакуации украинцев из Китая. Президент Владимир Зеленский заявил, что такими действиями протестующие показали «не лучшую сторону характера» украинцев.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в декабре прошлого года. Эпицентром заболевания стал город Ухань. По последним данным, число зараженных в Китае превысило 74 тысячи, умерли от болезни 2144, выздоровели более 16 тысяч пациентов. Случаи заболевания выявлены в 26 странах мира. 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название COVID-19.