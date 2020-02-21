Запредельная статистика: число больных коронавирусом вне Китая достигло 1200 человек

Число зараженных китайским коронавирусом за пределами Китая достигло 1200 человек, по данным на 21 февраля, сообщается в ежедневной отчете ВОЗ.

По информации организации, за сутки было зафиксировано 127 новых случаев заболевания. Общее число летальных случаев достигло 8.

Вспышка ранее неизвестного заболевания произошла 31 декабря 2019 в китайском городе Ухань. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Позже ему присвоили официальное название - COVID-19 (Сorona virus disease - 2019). К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2250, излечились свыше 18 тысяч.

В России случаев заражения не выявлено. Власти предпринимают всевозможные меры борьбы по недопущению распространения коронавирусной инфекции. 20 февраля была закрыта граница России и Китая, теперь иностранные туристы, студенты, и те, кто приезжает в нашу страну на заработки, вынужденно не смогут приехать на территорию страны до момента нормализации ситуации. Также российские власти ограничили ввоз мясной продукции из Поднебесной, было приостановлено железнодорожное и воздушное сообщение - компания «Аэрофлот» сократила количество и частоту рейсов в Поднебесную уменьшены количество и частота рейсов в КНР авиакомпании «Аэрофлот».