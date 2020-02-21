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Саммит закончен: страны Евросоюза не смогли договориться по многолетнему бюджету

Анна Берестовая
23:30 21.02.2020
Переговоры были осложнены проблемой дыры в бюджете в €60–75 млрд, образовавшейся по причине выхода Великобритании из Европейского союза.
Саммит закончен: страны Евросоюза не смогли договориться по многолетнему бюджету
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Странам Европейского союза не удалось согласовать многолетний бюджет на прошедшем накануне саммите. Решение данного вопроса планировалось реализовать в течение заседания, но члены саммита осознали, что нуждаются в большем количестве времени.

Об этом, согласно данным Kleine Zeitung, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Мы очень много работали на этом саммите, но были вынуждены констатировать, что нам нужно больше времени», — сообщил он.

Переговоры были осложнены проблемой дыры в бюджете в €60–75 млрд, образовавшейся по причине выхода Великобритании из ЕС.

Глава ЕврокомиссииУрсула фон дер Ляйен сказала, что странам предстоит долгий путь в бюджетном согласовании.

С 20 по 21 февраля в Брюсселе был проведен специальный саммит Евросоюза, который был посвящен долгосрочному бюджету на следующие семь лет, начиная с 2021 года. Проект бюджета внес на рассмотрение Шарль Мишель.

Трудности, с которыми столкнулись европейские политики на проведенном мероприятии, во многом были связаны с официальным выходом Соединенного Королевства из состава стран-членов Евросоюза 31 января 2020 года. Это событие ознаменовало конец первого этапа Brexit и начало переходного периода, который предположительно продлится до конца года.

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