В Москве арестован президент Федерации хоккея

В Москве был задержан президент Федерации хоккея Москвы Сергей Менделеев, а также бывшие участники наблюдательного совета банковской организации Владимир Гезин, Сергей Зайцев и неизвестный Григорий Юсуфов.

Уточняется, что мужчины задержаны по обвинению в преднамеренном банкротстве банка, который до отзыва лицензии находился под руководством Менделеева.

«...избрал Менделееву и еще трем предполагаемым соучастникам преступления меру пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста», - пишет ТАСС.

Отмечается, что Менделееву инкриминируется статья 196 УК РФ «преднамеренное банкротство». В рамках статьи возможно максимальное заключение под стражу до 6 лет лишения свободы.