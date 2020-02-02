Пожар в «Лениздате» в Санкт-Петербурге локализован

Пожар в «Лениздат» в Санкт-Петербурге локализован, распространение огня прекращено. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

«В 09.12 поступило сообщение о возгорании, в 09.16 к месту прибыло первое подразделение. В 11.25 пожар был локализован», - заявил он.

Как отметил Аникин, сложность локализации состояла в том, что помещения внутри здания разделены перегородками. В данный момент необходимые мероприятия проведены и распространение огня прекращено, производится дальнейшее тушение огня. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, здание «Лениздата» загорелось днем 2 февраля. В связи с угрозой распространения огня пожару присвоили второй ранг сложности. Причины пожара выясняются.