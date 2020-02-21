Холодно и снежно: синоптики дали новый прогноз на конец февраля

С понедельника, 24 февраля, в Москве прогнозируется ухудшение погодных условий - ожидается облачность с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки.

Уточняется, что днем температура воздух прогреется от +1 до +3 градусов, ночью - от минус 1 до плюс 2.

Небольшие холода накроют столицу во вторник, 25 февраля.

«Ночью будет ноль - минус 5 градусов, днем - минус три - плюс два. В среду, 26 февраля, ночью местами ожидается небольшой снег, температура воздуха будет колебаться от нуля до минус пяти градусов, днем от минус двух до плюс трех», - говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

На ближайшие праздничные дни, 22 и 23 февраля, в столице будет облачная погода с прояснениями, возможны кратковременные осадки - днем температура воздуха прогреется от +3 до +5 градусов. Однако ожидаются сильные порывы ветра до 17 метров в секунду.