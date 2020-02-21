Российские военные провели патрулирование в Алеппо

Российская военная полиция продолжила патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в Алеппо. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев.

Руководитель Центра отметил, что патрулирование прошло без происшествий. Армейская авиация прошла по нескольким маршрутам от аэродрома Камышлы до аэродрома Метрас. Путь пролегал через пункты Квайрес, Хак-Эль-Сура – Афан-Айн-Иса и Швайхан.

22 октября в Сочи Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании. Документ включает в себя десять пунктов. Согласно одному из них, РФ и Турция проводят регулярные совместные патрулирования неподалеку от границы с Сирией.