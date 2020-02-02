Названо число россиян, готовых эвакуироваться из зараженной провинции Хубэй
Вывозить россиян из Китая будут самолетами ВКС РФ.
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Посольство РФ в Китае установило связь с 202 россиянами, которые находятся в зараженной коронавирусом китайской провинции Хубэй. Готовность покинуть эту территорию выразили 130 человек.
В диппредставительстве отметили, что эвакуационные списки еще формируются, потому что есть россияне, которые еще не определились.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эвакуация будет проводиться самолетами ВКС РФ.