Названо число россиян, готовых эвакуироваться из зараженной провинции Хубэй

Посольство РФ в Китае установило связь с 202 россиянами, которые находятся в зараженной коронавирусом китайской провинции Хубэй. Готовность покинуть эту территорию выразили 130 человек.

В диппредставительстве отметили, что эвакуационные списки еще формируются, потому что есть россияне, которые еще не определились.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эвакуация будет проводиться самолетами ВКС РФ.