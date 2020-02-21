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Молодые душой: под Архангельском появилась первая хоккейная команда из пенсионерок

Светлана Головина
Алексей Казанников
21:57 21.02.2020
В составе команды младшей из спортсменок - 52, старшей исполняется 80 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Архангельской области появилась первая женская хоккейная команда из пенсионерок «Устьяночки». Младшей из спортсменок - 52 года, а старшей 22 февраля исполняется 80 лет. «Звезда» побывала на тренировке у новой сборной и выяснила, как им удалось сменить скаймеку во дворе на скамейку запасных в ледовом дворце.

«Команда бабушек», как они сами себя называют, впервые встала на лед в 2019 году. На тот момент почти никто из них в молодости даже не стоял на коньках, но глядя на то как маневренно они летают по льду складывается впечатление, что женщины настоящие профессионалы.

«Вроде сначала было страшно, и ноги куда-то сами ехали. Неуправляемые были. А под конец - вроде начала управлять ими. Мне понравилось», - сказала Валентина Федорова.

Тренируется команда «Устьяночки» под чутким руководством 12-кратной чемпионки России по хоккею, участницы Олимпиады-2010 в Ванкувере Марии Онолбаевойю

Благодаря грамотному подходу, на льду пенсионерки действительно превращаются в девчонок и даже буллит готовы пробить в два счета.

Родные хоккеисток, конечно, обеспокоены их занятием в виду серьезной травмоопасности спорта. Однако сами бабушки в один голос говорят: «Спорт поднимает настроение и улучшает самочувствие».

В субботу, 22 февраля, в честь юбилея капитана команды они сыграют свой первый серьезный матч.

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