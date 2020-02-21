Генсек ООН прокомментировал ситуацию в Идлибе

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гуттериш высказался о ситуации в сирийском Идлибе. Генсек призвал немедленно прекратить боевые действия и остановить гуманитарную катастрофу в провинции.

Гутерриш подчеркнул, что в данный момент в Идлибе может возникнуть еще более серьезная конфронтация, чем раньше. Ее последствия могут оказаться крайне непредсказуемыми, отметил глава организации.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил случившееся в Идлибе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский президент выразил серьезную обеспокоенность из-за действий экстремистских группировок. Стороны договорились о межведомственных консультациях по поводу ситуации в провинции.

20 февраля боевики в Идлибе предприняли несколько массированных атак с бронетанковой техникой. Турецкие военные поддержали боевиков артиллерийским огнем. Позже ВКС РФ по просьбе сирийского командования нанесли удар по террористам с целью недопущения бандформирований вглубь территории Сирии.