Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе

В ходе телефонного разговора Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану в связи с агрессивными действиями экстремистских группировок в Идлибе.

«В центре внимания вновь была ситуация, сложившаяся в Идлибской зоне деэскалации. Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок», - сообщается на сайте Кремля.

В ходе переговоров, также акцентировали внимание на необходимости безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Помимо этого, лидеры условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу для снижения напряженности, прекращения огня и нейтрализации террористической угрозы. Кроме того, они подтвердили, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме.

В четверг, 20 февраля, боевики в Идлибе провели несколько массированных атак на позиции армии САР, используя бронетанковую технику. После чего, по просьбе командования Сирии, ВКС РФ нанесли удар по террористам, чтобы не допустить проникновения бандформирований вглубь территории страны.