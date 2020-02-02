МЧС РФ: под завалами кафе в Новосибирске могут находиться 10 человек

По предварительной информации МЧС, десять человек могут находиться под завалами обрушившегося кафе Новосибирска. Происшествие произошло в ночь с субботы на воскресенье на бульваре Молодежи.

Сообщается, что обрушение кровли произошло в той части здания, где расположен гардероб кафе. Общая площадь обрушения составила около 240 квадратных метров. На месте ЧП работают сотрудники спасательных служб.