Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа касалась ситуации в сирийском Идлибе.

В ходе разговора Путин и Эрдоган подтвердили приверженность договоренностям, достигнутым по Сирии ранее. Российский президент выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в Идлибе. Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Ливии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе. Стороны выразили обеспокоенность «катастрофическим гуманитарным положением гражданского населения и риском дальнейшей эскалации».

20 февраля боевики в Идлибе предприняли несколько массированных атак с бронетанковой техникой. Турецкие военные поддержали боевиков артиллерийским огнем. Позже ВКС РФ по просьбе сирийского командования нанесли удар по террористам с целью недопущения бандформирований вглубь территории Сирии.