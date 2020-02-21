Горящий метеорит в Карелии попал на видео

В объектив камеры видеонаблюдения в Карелии попал летящий над городом метеорит. Кадры с места оказались в распоряжении «360».

На видео показано, как горящее белым небесное тело внезапно появляется в кадре и с огромной скоростью пролетает над жилым районом, а затем исчезает, вспыхнув перед этим яркой вспышкой.

По словам эксперта, появившееся небесное тело скорее всего является болидом, который представляет собой огненный шар, перемещающийся на высоте с большой скоростью. Его падение как раз и сопровождается вспышками, похожими на взрыв, после чего он затухает.