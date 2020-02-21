Посольство РФ в США вручило ветерану медаль 75-летия Победы

В Соединенных Штатах сотрудники российского посольства вручили медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветерану советских военно-воздушных сил (ВВС) Григорию Фаину. Об этом говорится на странице консульства в Facebook.



Он служил на борту бомбардировщика АНТ-40 с 1939 года, когда началась война он был в составе 20-й смешанной авиадивизии и служил в одном полку с Александром Покрышкиным, который спустя время стал легендарным асом, воевал на 2-м Украинском фронте.

Фаин прослужил в советских ВВС 20 лет и ушел в отставку в звании майора.

Сейчас ветеран проживает в Лос-Анджелесе, имеет докторскую степень по философии и является членом американской Академии науки, образования и искусств, участвует в общественной жизни и активно помогает сохранять правду о Великой Отечественной войне.



Награждение прошло в рамках торжественного вечера, посвященному Дню защитника Отечества и предстоящей 75-й годовщине Великой Победы. Российское историческое общество организовало выставку «Путь к Победе».