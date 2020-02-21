Космическое поздравление: россиянин Скрипочка поздравил мужчин с 23 февраля с борта МКС

Космонавт Олег Скрипочка записал поздравление с Днем защитника Отечества на борту Международной космической станции. Видео было опубликовано на сайте госкорпорации Роскосмос.

В своем поздравлении он отметил, что с годами праздник приобрел для всех особый смысл - является символом мужества, силы, а также патриотизма.

«Каждый, кто знаком с нашей культурой, знает, как много для нас значит ощущать себя защитником своего Отечества, своей семьи, своих близких», - сказал Скрипочка.

Незадолго до этого командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества.