Медведь держит в страхе поселок под Новосибирском

Жители поселка под Новосибирском недовольны новым соседом-медведем. Животное держит в страхе округу вот уже второй месяц. Хищника выгуливают по единственной дороге, которая ведет в школу, магазин и к автобусной остановке. Детей одних не отпускают, взрослые предпочитают возвращаться домой засветло, пока не вышел на прогулку грозный сосед.

В прошлом медведь был артистом цирка, теперь он остался без работы, его приютили в конном клубе. Косолапого зовут Арчи, он еще малыш, хищнику всего два года. Весит медведь чуть больше двухсот килограммов.

Вместе с Арчи в поселке живут двое собратьев. Дрессировщица Майя Кирсанова проблемы не видит, по ее словам, зверь не агрессивный.

«Медведь - добрее собак. Собаки, которые сорвались с поводка они больше могут принести вреда. Ну так как это животное сильное, мы делаем так, сначала привязываем на длинную веревку, а уже потом ведем. У него нет возможности куда-то деться от нас», - рассказала дрессировщица.

Но местных жителей такие меры безопасности не убеждают, ведь в любой момент дикое животное может наброситься, а веревка, которой привязан - просто не выдержит.

«Сам Росприроднадзор мер не предпринял. В своем ответе они сказали, что направили наше обращение в правоохранительные органы. Мы ждем окончательной реакции. Уже правоохранительных структур о применении даже административных мер воздействия. Потому что для безопасности меры должны быть предприняты», - рассказала эксперт Общероссийского народного фронта Ирина Липатникова.

Если полицейские все же признают, что подобные прогулки диких зверей опасны, то дрессировщика ждет штраф. Так или иначе пока медведи продолжает резвиться в снегу, а местные жители ходить с опаской, по собственной улице.