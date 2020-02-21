Матвиенко считает преступлением удерживание пассажиров на Diamond Princess

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает преступлением удерживание пассажиров и членов экипажа на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Об этом она заявила в пятницу, 21 февраля, отвечая на вопросы журналистов.

«Вот когда, извините, держали в резервации целый корабль, где было четыре тысячи или пять тысяч человек - это просто преступное действие», - сказала спикер.

Она считает, что в сложившейся ситуации необходимо было эвакуировать здоровых людей и обеспечить карантин, а тех, у кого уже диагностировали заболевание, нужно было госпитализировать для проведения соответствующего лечения.

«Они держали там людей, пока не заболело полпарохода - это преступное действие», - цитирует Матвиенко ТАСС.

Также она подчеркнула, что руководство страны «должно уметь действовать ответственно, когда это необходимо».

На борту лайнера Diamond Princess в порту Йокогама с 5 февраля был введен карантин из-за вспышки коронавируса. Общее количество зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна составило 634 человека.