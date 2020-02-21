Макрон, Меркель и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.

Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

Все стороны в отношении Идлиба выразили обеспокоенность «катастрофическим гуманитарным положением гражданского населения и риском дальнейшей эскалации».

По словам представителя кабмина ФРГ, Макрон, Меркель и Эрдоган согласились, что необходимо найти политическое решение кризиса.

«На этом фоне они считают разумным провести в ближайшее время совместную встречу с президентом России Владимиром Путиным», - отметил Зайберт.

Во время беседы также обсуждалась ситуация в Ливии.

Канцлер ФРГ обсудила с турецким лидером стрельбу в немецком Ханау, где, по имеющейся информации, пятеро погибших были гражданами Турции. В связи с этим происшествием Меркель выразила соболезнования Эрдогану.