Заброшенный немецкий бункер под Калининградом откроют для туристов

Во время реконструкции центральной площади строители наткнулись на вход в подземелье. При обследовании стало ясно, что это целая сеть катакомб. Причем незатопленных, так как дренажная система работает до сих пор.

Во время войны, когда на территории Восточной Пруссии советские войска прорывали оборону гитлеровцев, стремясь выйти к Балтийскому морю, эти коридоры использовались немцами в качестве бомбоубежища.

Городские власти планируют открыть здесь музей. Сейчас идут переговоры с инвесторами, которые смогут превратить катакомбы в туристический объект.