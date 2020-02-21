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Заброшенный немецкий бункер под Калининградом откроют для туристов

Александр Пешков
Максим Румянцев
18:28 21.02.2020
Заброшенный немецкий бункер обнаружили в Зеленоградске в Калиниградской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Во время реконструкции центральной площади строители наткнулись на вход в подземелье. При обследовании стало ясно, что это целая сеть катакомб. Причем незатопленных, так как дренажная система работает до сих пор. 

Во время войны, когда на территории Восточной Пруссии советские войска прорывали оборону гитлеровцев, стремясь выйти к Балтийскому морю, эти коридоры использовались немцами в качестве бомбоубежища.

Городские власти планируют открыть здесь музей. Сейчас идут переговоры с инвесторами, которые смогут превратить катакомбы в туристический объект.

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