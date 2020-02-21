МИД РФ взял под контроль ситуацию с задержанной в Испании россиянкой

Задержание россиянки в Испании могло быть осуществлено в связи с обращением американской стороны. Теперь посольство РФ намерено оказывать ей максимальной содействие.

Как уточняется в публикации, размещенной на сайте Министерства иностранных дел, если задержание действительно осуществлено с неким обращением США, то это лишь вновь демонстрирует новый случай продолжения американскими властями «неприемлемой практики "охоты" за российскими гражданами по всему миру».

«МИД России неоднократно выпускал предупреждения об опасностях и рисках, связанных с подобными действиями американских спецслужб», - подчеркнули в МИД РФ.

В министерстве также отметили, что в настоящее время диппредставительство в Испании предпринимает все необходимые меры для выяснения обстоятельств случившегося.

«Продолжим самым внимательным образом следить за ситуацией, добиваться соблюдения прав и законных интересов Красиловой. Россиянке будет оказано максимально возможное содействие в рамках полномочий, имеющихся у российского загранучреждения», - говорится в сообщении.

О задержании Красиловой в Испании стало известно 21 февраля. Россиянке грозят экстрадиция в США и наказание вплоть до пожизненного. Она была задержана по обвинению в передаче биометрии третьим лицам. Сейчас переводчица находится в СИЗО.



