Украинские поисковики передали в РФ останки погибших во время ВОВ красноармейцев

Участники двух поисковых отрядов из Украины «Вертикаль» и «Зеленая Брама» нашли родственников шести бойцов, погибших осенью 1941 года в боях за восточную Украину. Им были переданы найденные личные вещи.

Поисковикам удалось найти архивные снимки и имена под фотографиями на украинском. Несмотря на сложные отношения двух стран, поисковики продолжают свою работу и не делят солдат по современным границам.

И когда не получилось найти контакт для передачи останков через Министерство иностранных дел Украины, договорились о передаче останков сами.

«Обидно за ребят. Дело в том, что очень много сил тратится на поиски бойцов, потом на восстановление их имен, потому что, допустим, если на 100 бойцов три медальона прочитались - то это замечательно. А если еще и нашлись у них родственники - то это для нас самое главное», - рассказал участник поискового отряда «Зеленая Брама».

Путь этих семи бойцов к последним почестям был долог и непрост, в том числе и по политическим причинам, но поисковики добились справедливости.

По традиции, останки красноармейцев торжественно провезли на артиллерийском лафете по аллее героев к Вечному огню. Отсюда их отправят на малую родину.