В авиарежиме: раскрыт реальный эффект от выключения гаджетов во время полета

Анонимный бортпроводник на портале Reddit раскрыл реальный эффект от выключения телефонов во время полета.

По его словам, если пассажир забудет выключить свои электронные устройства, это не окажет никакого негативного воздействия на приборы воздушного судна.

«На самом деле использование мобильного телефона во время полета вообще ничему не вредит», - приводит его слова издание Express.

Бортпроводник объяснил, что это правило было введено во времена, когда появились первые мобильные устройства. Федеральная комиссия по связи запретила включать телефоны во время полета в 1991 году в связи с помехами, которые они создавали наземной сети.