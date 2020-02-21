В Совфеде предложили наказывать дачников, не желающих бороться с борщевиком

Совет Федерации предложил дополнить новый административный кодекс положением о штрафах за игнорирование мер по уничтожению борщевика, способного вызывать сильнейшие ожоги.

Стремительно разрастаясь, борщевик стал настоящей бедой для многих регионов России. В некоторых регионах, например, в Подмосковье или Ленинградской области, уже действует система наказаний.

Сенаторы хотят ввести штрафы за бездействие по борьбе с борщевиком и другим опасным растением, амброзией полыннолистной, по всей стране. С дачников предлагают взимать до трех тысяч рублей, а с предпринимателей и юридических лиц до 30 тысяч рублей.