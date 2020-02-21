Самарские юнармейцы призвали установить красные звезды на могилах участников ВОВ

Юнармейцы из Самарской области призвали к 75-летию победы в Великой Отечественной войне установить на могилах участников войны пятиконечные звезды красного цвета, чтобы каждый посетитель кладбища издалека видел, где похоронены фронтовики.

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«Идея принадлежит юнармейцам Безенчукского района Самарской области. Они уже подготовили макеты на металлическом штиле и планируют их разместить на Безенчукском кладбище под Самарой», - сказал начальник штаба «Юнармии» по Самарской области Алексей Родионов.

Юнармейцы призывают все регионы присоединиться к акции, которую они назвали «Звезда памяти».