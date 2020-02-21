Самарские юнармейцы призвали установить красные звезды на могилах участников ВОВ
Юнармейцы призывают все регионы присоединиться к акции, которую они назвали «Звезда памяти».
© Фото: Юнармия, м.р.Безенчукский Самарской области
Юнармейцы из Самарской области призвали к 75-летию победы в Великой Отечественной войне установить на могилах участников войны пятиконечные звезды красного цвета, чтобы каждый посетитель кладбища издалека видел, где похоронены фронтовики.
«Идея принадлежит юнармейцам Безенчукского района Самарской области. Они уже подготовили макеты на металлическом штиле и планируют их разместить на Безенчукском кладбище под Самарой», - сказал начальник штаба «Юнармии» по Самарской области Алексей Родионов.
Юнармейцы призывают все регионы присоединиться к акции, которую они назвали «Звезда памяти».