Генпрокурор РФ поручил разъяснить законы бизнес-собществу Крыма
По его словам, на полуострове предпринимателям необходима поддержка.
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По итогам встречи с предпринимателями в Симферополе глава Генеральной прокуратуры России Игорь Краснов поручил сотрудникам надзорного ведомства обеспечить соблюдение законных прав крымских предпринимателей.
«Задача органов прокуратуры - обеспечить соблюдение не только законных прав и интересов предпринимателей, но и разъяснить им нормы закона, которые у нас действуют», - сказал генпрокурор.
В ходе разговора коммерсанты рассказали о проблемах, связанных с административными барьерами и работой контролирующих органов.
Крым стал первым регионом, который посетил Игорь Краснов после своего недавнего назначения.