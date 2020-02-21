Валерия создаст женскую политическую партию

Певица Валерия собирается создать партию. Об этом «Звезде» рассказал ее муж и продюсер Иосиф Пригожин.

«Тема давно назрела, дело все в том, что женщины интегрированы во все структуры: журналистика, бизнес, экономика, шоу-бизнес. Сегодня мир меняется, все меняется, соответственно, права женщин, права матерей, права детей. У Валерии это давно созрело, она же не будет всю жизнь петь. На сегодняшний день у нее карьера певицы, она накопила достаточно большой опыт, который может помочь людям», - отметил он.

По словам Пригожина, к исполнительнице с просьбой о помощи обращается огромное количество людей.

«Пока это движение “Сильные женщины”, которое перерастет, естественно, в партию», - сказал продюсер.

Он добавил, что учитель Валерии в Госдуме отвечал за культуру, и сама певица Валерии могла бы за нее отвечать.