Мантуров рассказал, кого затронет повышение транспортного налога

Для личных автомобилей транспортный налог повышать не будут. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Данная инициатива не затронет личные автомобили россиян. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем», - рассказал глава ведомства ТАСС.

По словам Мантурова, повышение транспортного налога коснется только «убитых» автобусов и других транспортных средств, которые используются в коммерческих целях. В Минпромторге отмечают, что эта мера позволит повысить экономическую привлекательность новых и более экологичных машин, оказав тем самым позитивное влияние на экологию.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Минпромторга Александр Морозов предложил увеличить транспортный налог для машин класса «Евро-3» и ниже с 2021 года.