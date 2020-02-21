Россия предложила Белоруссии сокращать премию в цене нефти
По словам министра энергетики, ежегодно премия будет уменьшаться пропорционально снижению экспортной пошлины.
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Министр энергетики России Александр Новак рассказал, что российские нефтяные компании предложили Белоруссии новую формулу экспортного ценообразования.
«Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно - снижение премии примерно на 2$ за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины», - пояснил глава Минэнерго.
По его словам, такая формула даст возможность частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины, пишет РИА Новости.
Незадолго до этого, заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия продолжит поставки нефти и газа в Белоруссию без скидок.