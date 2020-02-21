СМИ: российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США

В Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову. Об этом рассказал вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

Как сообщает RT, в комитет обратилась мать задержанной.

По словам Ионова, 10 февраля женщина отправилась в командировку в Испанию, 14 февраля на обратном пути она была задержана в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе по обвинению в передаче биометрии третьим лицам. Позднее выяснилось, что Красилова находится в международном розыске по запросу США.

Россиянке грозят экстрадиция в США и наказание вплоть до пожизненного. Сейчас переводчица находится в СИЗО.

Мать Красиловой рассказала, что та работала клерком в американском посольстве: снимала отпечатки пальцев в международном отделе. После того, как оно закрылось, женщина устроилась на работу во Всероссийский центр карантина растений.