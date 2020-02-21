Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг Идлиба
Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Обсуждались текущие темы социально-экономического развития страны, состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, особенно в контексте запланированного на сегодняшний вечер телефонного разговора президентов России и Турции», - сказал представитель Кремля.
Также российский лидер рассказал членам Совбеза об итогах телефонной беседы со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
На совещании присутствовали глава российского правительства Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава Администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.