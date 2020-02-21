Шойгу подписал приказ о проведении артиллерийских салютов в честь Дня защитника Отечества

Опубликован приказ министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в связи с наступающим Днем защитника Отечества. Документ был подписан главой ведомства 20 февраля.

Шойгу отметил, что этот всенародный праздник выступает «символом мужества и доблести российского воинства».

Министр подчеркнул, что в этом году красная дата носит особенный характер, так как связывается со значимым событием - 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Героические традиции предшественников с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих» - говорится в приказе министра.

Глава Минобороны поздравил военнослужащих, их семьи и близких и пожелал благополучия и стойкости духа для новых свершений во славу Родины. Отдельные поздравления министр адресовал ветеранам войны.

Шойгу приказал произвести артиллерийские салюты в честь наступающего Дня защитника Отечества в городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.