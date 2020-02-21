В России полис ОСАГО подешевел на 2,8%

В январе 2020 года средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 2,8% и составила 5 529 рублей, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

«Работают правильные конкурентные условия, когда 5-6 крупных компаний борются за своих клиентов - цена падает, монополизация, которая имела место до 2017 года, преодолена нами и Центробанком. В целом ситуация хороша», - сказал «Звезде» президент РСА Игорь Юргенс.

Однако он отметил, что продвигаться по линии усовершенствования ОСАГО необходимо дальше, так как в некоторых районах тарифов не хватает.

«Увеличение количества показателей, по которым нужно оценивать индивидуальный тариф каждого водителя, предусматривается проектом закона, который рассматривается сейчас Госдумой», - добавил Юргенс.

В 2019 году за этот период средняя цена полиса ОСАГО составляла 5 688 рублей.