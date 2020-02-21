Путин оценил шансы «договориться о мире» с Зеленским

Владимир Путин не теряет надежды договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух государств.

«Надежда умирает последней, (такая вероятность - прим. ред.) есть», - заявил российский президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

При этом глава государства обратил внимание на изменение позиции своего украинского коллеги.

«К сожалению, вот он (Зеленский - прим. ред.) приехал из Парижа (с саммита в "нормандском формате"- прим. ред.) и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы», - отметил Путин.

Однако российский президент констатировал, что России и Украине удалось «договориться об обмене удерживаемых лиц», а также о соглашении по транзиту российского газа через территорию Незалежной.

Зеленский, одержавший победу на выборах президента весной 2019 года, провозгласил своей ключевой задачей прекращение конфликта на востоке Украины и выражал готовность реализовать Минские соглашения. По инициативе президента Украины летом прошел первый после длительного перерыва разговор по телефону между Путиным и Зеленским, осенью стороны смогли осуществить первый обмен лицами, которые были осуждены или находились под следствием на территории другого государства. В конце прошлого года «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о продлении соглашения о транзите газа из России в Европу по территории Украины.