Высший балл: эксперт ООН оценил качество питания школьников Москвы

Международный эксперт Организации Объединенных Наций в области школьного питания Даниэль Балабан оценил на высоком уровне качество питания в средних общеобразовательных учреждениях города Москвы.

Ознакомиться с процессом приготовления блюд для детей и продегустировать их ему удалось в школе №1995 в Обручевском районе столицы.

«Мы считаем, что модель, которая используется в Москве, может быть использована также в сотрудничестве с другими странами мира. Россия таким образом могла бы помочь другим странам создать свои программы детского питания в школах», - цитирует ТАСС эксперта.

Особенно Балабан отметил рыбный суп и салат из свежей капусты.

Результатами мониторинга эксперт намерен поделиться на конференции стран БРИКС по вопросам школьного питания, которая пройдет в мае 2020 года в Москве.