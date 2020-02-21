В МВД раскрыли подробности ограбления почты в Нижнем Новгороде

Сигнал о нападении на оператора по сопровождению денежных средств поступил в нижегородский отдел полиции №4 около 8.30 утра. Само нападение произошло всего десятью минутами ранее, сообщили «Звезде» в ГУ МВД по Нижегородской области.

«По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой"», - заявила представитель ОиОС ГУ МВД РФ по Нижегородской области Татьяна Галактионова.

Напомним, ранее сообщалось, что двое злоумышленников вырвали сумку из рук пожилого инкассатора на входе в отделение «Почты России» в Нижнем Новгороде. Затем они добежали до поджидавшего их автомобиля и скрылись с награбленным в частном секторе. Инкассатор пытался догнать их, но неудачно.

УФПС Нижегородской области в свою очередь сообщило, что в результате нападения на участок по доставке пенсий и пособий на улице Чаадаева никто не пострадал.

«Служба безопасности компании оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам в целях скорейшего раскрытия преступления и задержания злоумышленников. Инцидент не отразится на клиентах, все обязательства перед ними будут выполнены в полном объеме», - говорится в заявлении компании.

Денежные средства и материальные ценности, которыми оперирует компания, застрахованы, подчеркнули в компании.