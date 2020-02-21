ЦПВС: из Турции в Идлиб идут многокилометровые колонны военной техники

Со стороны Турции в Сирию идут многокилометровые колонны военной техники и грузового транспорта с боеприпасами. Об этом 21 февраля сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

По данным российских военных, боевики, используя мирных сирийцев в качестве «живого щита», отрезают им выход к пунктам пропуска «Эль-Хадер» в Алеппо, «Абу-Эд-Духур» в Идлибе и «Хабит» в Хаме.

Также российские военные опровергли информацию о «сотнях тысяч» мирных сирийцев, стремящихся покинуть северо-запад Сирии и попасть в Турцию.

Двадцатого февраля боевики атаковали подразделения сирийских правительственных войск, используя бронетанковую технику.

Турецкие военные поддержали террористов артиллерийским огнем. По просьбе сирийского командования самолеты ВКС РФ нанесли удар по прорвавшимся террористам. Это позволило правительственным войскам отбросить боевиков и отбить все атаки.