В годовщину победы под Сталинградом на Мамаевом кургане прогремел «выстрел памяти»

Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа, который дислоцирован в Волгоградской области, произвели «выстрел памяти» на Мамаевом кургане в Волгограде. Мероприятие было приурочено к 77-й годовщине победы в Сталинградской битве.

Стрельба велась из двух орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года. По размаху, длительности и количеству участников она является одной из крупнейших во Второй мировой войне.

Девятнадцатого ноября 1942 года советские войска начали операцию под кодовым названием «Уран» по окружению и окончательному разгрому фашистских войск под Сталинградом. Ровно 77 лет назад, 2 февраля 1943 года, они одержали победу.