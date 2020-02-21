В Москву прибыл поезд из Брянска, в котором ехала гражданка КНР с «коронавирусом»

Пассажиры поезда Киев - Москва, с которого по пути его следования сняли гражданку КНР с подозрением на коронавирус, благополучно добрались до Москвы. Вместе с двумя инфекционными бригадами медиков на Киевском вокзале железнодорожный состав встретил корреспондент «Звезды».

Путешественники с чемоданами покинули поезд и отправились по домам. На вопрос, «было ли страшно», одна из пассажирок отрицательно покачала головой.

Напомним, сегодня утром на станции Суземка в Брянской области специалисты высадили с данного состава женщину из КНР, у которой тепловизоры при обследовании зафиксировали температуру тела 38 градусов. С подозрением на коронавирус COVID-19 пассажирку 1978 года рождения госпитализировали в инфекционную больницу Брянска.

Вагон, в котором она ехала, был отцеплен от состава и отправлен на тупиковую ветку. А всем попутчикам возможно зараженной коронавирусом гражданки теперь следует провести положенное время на карантине.

Напомним, в то время как Россия закрыла границу для Китая, Украина ограничивать въезд граждан КНР на свою территорию не намерена.